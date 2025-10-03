Gioia Vis Pesaro: Mariani convocato con la Nazionale U18. Cosa rara per la Serie C

Grandissima gioia in casa Vis Pesaro, non solo per la società, ma anche per uno dei suoi tesserati, e più in generale per tutto il panorama della Serie C: il centrocampista classe 2008 Edoardo Mariani è stato infatti convocato dalla Nazionale Under 18 per la doppia gara amichevole che gli azzurrini disputeranno con i pari età dell'Ascoli. Difficilmente le Nazionali pescano dalla Serie C, ma il talento del giocatore non sta passando inosservato, neppure tra i club di categorie superiori: con i marchigiani che si coccolano il proprio talento che, dopo la trafila nelle giovanili, dalla scorsa stagione milita nella prima squadra biancorossa (ha finora collezionato, in totale, 6 presenze).

Di seguito, la nota del club:

"La Vis Pesaro 1898 comunica che il calciatore Edoardo Mariani è stato convocato in Nazionale Under 18 per la doppia gara amichevole Austria – Italia, in programma a Vienna dal 5 al 12 ottobre. Per il centrocampista si tratta della prima convocazione in assoluto in Azzurro.

Edoardo, classe 2008, è cresciuto in biancorosso affrontando le diverse categorie dall’Under 15 alla prima squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti avvenuto il 27 aprile 2025 contro il Milan Futuro, Mariani ha trovato spazio nel gruppo guidato da mister Stellone dimostrando il suo valore.

La società, orgogliosa di aver contribuito alla sua crescita, porge a Edoardo i migliori auguri per questa meravigliosa esperienza. Il futuro è nelle tue mani!".