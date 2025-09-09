Vis Pesaro, blindato il giovane Mariani: il classe 2008 firma un triennale
La Vis Pesaro ha annunciato di aver blindato il giovane centrocampista Mariani, già cinque presenze in prima squadra fra Serie C e Coppa Italia di categoria, facendogli firmare un accordo per i prossimi tre anni. Questa la nota della società biancorossa:
"La Vis Pesaro è orgogliosa di annunciare il rinnovo di Edoardo Mariani, classe 2008, che continuerà a vestire la nostra maglia fino al 2028!
Nel 2022 si avvicina al mondo Vis Pesaro entrando a farne parte con dedizione e maturità. Partito dalla categoria Under 15, Edoardo ha saputo conquistarsi passo dopo passo il suo spazio, fino a vivere la grande emozione dell’esordio in prima squadra a soli 17 anni. Un traguardo che rappresenta solo l’inizio del suo cammino.
Il rinnovo è una scelta di cuore, la dimostrazione di un impegno reciproco a sostegno dei nostri colori, con il desiderio di raggiungere insieme nuovi obiettivi continuando a lavorare con e per i giovani. Il nostro futuro.
Dal vivaio ai grandi campi, dai sogni alla realtà. La storia continua.
Forza Edoardo, forza Vis!"
