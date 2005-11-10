Vis Pesaro, Pucciarelli: "Chiedo scusa a tutti per i risultati. E' colpa di tutta la squadra"

L'attaccante della Vis Pesaro Manuel Pucciarelli ha parlato al termine del match perso contro il Grosseto: "Dobbiamo migliorare il fatto che è troppo facile prendere gol. Non è colpa di un solo reparto, ma di tutta la squadra, dai primi in avanti fino all'ultimo dietro. Non si può iniziare la partita sull'1-0 per gli altri. Mi sento di chiedere scusa a tutti per i risultati che non stanno arrivando, soprattutto in casa. Non perché manchino l'impegno o l'atteggiamento giusto: tutti danno il massimo, in campo e fuori.

Dobbiamo guardare avanti. È necessario analizzare gli errori, ma ora dobbiamo pensare al Latina e credere di andare lì a vincere. È tanto una questione di duelli. Se li vinci, riesci a giocare di più la palla e a concedere meno ripartenze. Possiamo anche essere messi bene in campo, ma non possiamo prendere gol su un rilancio del portiere.

La preoccupazione non ci deve essere, altrimenti non riesci a giocare bene. Sappiamo che siamo ultimi e che dobbiamo vincere più degli altri, ma dobbiamo affrontare la partita di Latina nel migliore dei modi, con spavalderia e senza pensieri negativi. Cerco di dare il massimo ovunque mi mettano. Non mi interessa più la prestazione personale: se mi dicessero che si vincono tutte le partite stando in tribuna, ci andrei volentieri".