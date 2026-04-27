Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Pucciarelli squalificato per tre giornate
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie C. Mano pesante per Manuel Pucciarelli della Vis Pesaro, squalificato per tre giornate.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
In quanto, mentre si trovava in panchina a seguito di sostituzione, si avvicinava al IV Ufficiale tirandolo per la spalla per richiamarne l’attenzione, proferendo una frase di protesta nei confronti della Quaterna Arbitrale e una frase offensiva nei confronti di un calciatore avversario (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SOTTINI EDOARDO (ALBINOLEFFE)
per aver, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, entrava in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza della tibia, rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
COZZOLI FRANCESCO (TRAPANI)
per fallo di gioco particolarmente grave, in quanto, pur senza volontarietà, colpiva al volto il calciatore avversario con i tacchetti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultava in maniera provocatoria davanti alla panchina avversaria (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VALDESI ANDREA (NOVARA)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)