Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi non cambiano"

La sconfitta di ieri sera al 'Curi' di Perugia ha interrotto la striscia di nove risultati utili consecutivi (tre vittorie e sei pareggi) della Vis Pesaro.

Nel post partita in merito alla prestazione della squadra di Roberto Stellone si è espresso uno dei senatori del collettivo: Manuel Pucciarelli, autore del gol del momentaneo vantaggio marchigiano.

"Nel secondo tempo abbiamo fatto meno bene del primo - si legge su TuttoC.com, il Perugia invece ha cambiato marcia e ci ha messo in difficoltà. Potevamo gestire meglio la palla, quello c'è un po' mancato".

Cambia qualcosa per quello che è il vostro obiettivo finale?

"No, assolutamente no. Sappiamo che possiamo perdere qualche partita, ci sono degli episodi: a volte ti va bene, altre male. Ma non cambiamo quello che è il nostro obiettivo e dobbiamo mettere già la testa alla prossima, abbiamo perso contro una grande squadra. Non ci dobbiamo buttare giù".

Ci potresti raccontare il gol, c'è stata una deviazione?

"No, non c'è stata deviazione, ma erano in tanti davanti al portiere e probabilmente per questo motivo è partito un po' in ritardo. Io la volevo tirare lì, però sono stato anche fortunato perché non sempre la palla va dove la vuoi mettere".