Ufficiale Vis Pesaro, tesserato il 2007 Ebano. Arriva dalla Primavera dello Spezia

Dopo 24 presenze con la Primavera dello Spezia per il giovane terzino sinistro Sebastiano Ebano c'è l'occasione di misurarsi fra i professionisti in Serie C. Il giocatore infatti è stato acquistato a titolo definitivo dalla Vis Pesaro che gli ha fatto firmare un accordo triennale. Questa la nota del club marchigiano:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Sebastiano Ebano. Il calciatore ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028.

Ebano è un difensore mancino abile in dribbling e verticalizzazioni, che fa di spinta sulla fascia e mentalità vincente le sue doti predominanti. Sebastiano è un classe 2007 dagli ampi margini di crescita, ha scalato le diverse categorie giovanili dello Spezia fino a raggiungere consapevolezze maggiori in Primavera, tanto da guadagnarsi la prima convocazione azzurra per un torneo della Nazionale Under 17. Ora si appresta ad affrontare la sua prima esperienza tra i professionisti aggiungendo un nuovo tassello al suo percorso di maturazione".