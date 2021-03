Viterbese, Romano: "Contro la Juve Stabia arbitraggio inadeguato. Guardate l'espulsione di Urso"

La sconfitta interna contro la Juve Stabia, 1-0 per i campani, ha interrotto la striscia positiva del club laziale e non è andata giù al presidente Marco Arturo Romano. Non tanto per la prestazione dei suoi quanto per un arbitraggio non impeccabile: "Oggi a Viterbo abbiamo avuto un arbitraggio inadeguato. Durante tutta la partita è stato insicuro e ha fischiato a senso unico, innervosendo una bella partita. - spiega Romano a Tuttoc.com - Invito tutti a vedere l’espulsione di Urso, sbilanciato da dietro il ragazzo cade e non ci viene dato il rigore, ma la cosa più grave che lo espelle senza che il calciatore protestasse in alcun modo. SOS personalità e preparazione".