Che sfida ieri in Serie D! Il Sona di Maicon pareggia contro il Crema di uno dei tanti nuovi Messi

vedi letture

Uno dei tanti "nuovi Messi" contro uno degli artefici della tripletta dell'Inter di Mourinho. La sfida si è svolta ieri in Italia, per la precisione a Crema, dove la squadra allenata da Andrea Dossena ha affrontato il Sona in una partita del Girone B della Serie D. I protagonisti? Maicon Douglas Sisenando, ex terzino di Inter e Roma, e Gai Assulin. Un nome certamente non famoso quanto quello del brasiliano, ma l'israeliano classe 1991 è stato pur sempre un canterano del Barcellona. Pep Guardiola lo fece esordire in prima squadra nel lontano 2009, in una sfida di Copa del Rey. Poi un lungo girovagare tra Inghilterra e Spagna, fino al ritorno in patria e alle ultime esperienze, in Kazakistan e Romania. A gennaio si è svincolato dalla Poli Iasi e ha accettato l'offerta del Crema, con cui ha debuttato ieri, entrando al 61'. Contro il Sona di Maicon, che forse oggi sorriderà pensando al passato.