Ufficiale ChievoVerona, rinnova l'attaccante D'Este. E approda in gialloblù Verzeletti

Prosegue spedita la campagna acquisti dell'ambizioso ChievoVerona, che fa sapere del rinnovo dell'attaccante classe 1996 Nicholas D’Este e dell'approdo in gialloblù dell'esterno classe 2003 Mauro Verzeletti.

Di seguito, la nota per il primo calciatore: "La Società AC ChievoVerona è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante classe 1996 Nicholas D’Este.

Il nuovo accordo, fino al 2028, conferma la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, nel segno della continuità, della fiducia e degli obiettivi condivisi.

Nicholas è stato protagonista nella passata stagione con 28 presenze, 10 gol e 4 gol assist in campionato, a cui vanno aggiunte le due gare dei playoff ed il passaggio vincente in finale per il gol del momentaneo 1-1 di Paloschi contro la Casatese Merate.

Qua, invece, il comunicato relativo a Verzeletti: "Il classe 2003 Mauro Verzeletti è un nuovo rinforzo dell’AC ChievoVerona.

L’esterno destro arriva dalla Pro Palazzolo, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze e realizzato 3 reti nel campionato di Serie D.

Nonostante la giovane età, Verzeletti può già vantare un’importante esperienza tra i professionisti. Cresciuto nella Feralpisalò, ha fatto parte della prima squadra per quattro stagioni, disputando un campionato di Serie B (2023/24) e tre di Serie C. Nella stagione cadetta ha fatto il suo esordio contro il Catanzaro, mentre complessivamente ha totalizzato 11 presenze tra i professionisti, alle quali si aggiungono due apparizioni in Coppa Italia, contro Südtirol e Udinese.

Nel febbraio 2023 ha vissuto anche la sua prima esperienza in Serie D, trasferendosi in prestito al Villa Valle, sempre dalla Feralpisalò, prima del definitivo approdo alla Pro Palazzolo.

Benvenuto a Chievo, Mauro!".