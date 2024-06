Ufficiale FC Bassano, ecco il primo presidente donna della storia del club. È Lara Bertoncello

vedi letture

Si è tenuta ieri mattina la presentazione dei nuovi vertici del Bassano, formazione di Serie D (nella passata stagione ha militato nel Girone C), che per la prima volta nella sua giovane storia avrà un presidente donna, la sig.ra Lara Bertoncello, figlia di Gian Antonio Bertoncello per anni primo tifoso della formazione veneta e già socio del club. È stato poi nominato il Direttore Generale, Luca Bertapelle, mentre Cristian Giacometti andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo.

"Respiro i colori giallorossi fin da quando sono nata - ha dichiarato il neo presidente ai canali ufficiali del club - e quando due anni fa è mancato mio padre ho rilevato le sue quote in questa società. Nelle scorse settimane i soci hanno scelto di affidarmi la presidenza e ne sono onorata. Mi hanno motivato la loro scelta in quella che hanno definito la mia capacità di tessere rapporti: l’eredità più grande lasciatami da mio padre. Per me Fc Bassano è famiglia e oggi sono felice di avere accettato questa sfida".