Ufficiale I sette turni di squalifica non scoraggiano il Grosseto. Malotti confermato in panchina

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il "Grosseto annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’intesa con il responsabile tecnico della Prima Squadra Roberto Malotti per la prosecuzione del rapporto tra le parti nella stagione sportiva 2024-2025. L’allenatore di Firenze siederà ancora sulla panchina del Grifone, proseguendo il solerte lavoro intrapreso in biancorosso nell’ultimo terzo di campionato.

Mister Malotti, dopo aver assunto le redini del Grosseto a metà febbraio, ha conquistato infatti 25 punti in 12 partite, conseguendo l’elevata media di 2,083, oltre alla vittoria dei playoff del Girone E.

Sotto la sua guida tecnica, la squadra ha infatti sprigionato un calcio esteticamente raffinato, sviluppato personalità da vendere e consapevolezza dei propri mezzi e rispecchiato fedelmente il sanguigno carattere del proprio allenatore, abile nel riportare all’interno del gruppo senso di appartenenza alla città.

Un biglietto da visita magistrale che non poteva che individuare Roberto Malotti come prima e unica scelta per la prossima annata calcistica.

Con la permanenza del mister, U.S. Grosseto 1912 inserisce quindi il primo importante tassello per il progetto tecnico targato 2024-2025.

A suggellare l’accordo, si è svolto, nei giorni scorsi, un incontro tra la proprietà, la dirigenza dell'Unione Sportiva Grosseto ed il mister Roberto Malotti.

All'incontro erano presenti patron Lamioni, con i figli Francesco e Viola, il direttore sportivo Vetrini, il direttore organizzativo Tonelli ed il tecnico.

Sono stati affrontati tutti i temi, dalla stagione appena conclusa a quella che inizierà a luglio con il ritiro pre-campionato.

In un clima di grande condivisione e motivazione, mister Malotti si è detto entusiasta di proseguire il suo impegno a Grosseto e sono state gettate le basi per una stagione che dovrà vedere il Grifone assoluto protagonista, in grado di regalare soddisfazioni alla città ed alla tifoseria.

La società, lieta dell’avvenuta fumata bianca con il mister, rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro a Roberto Malotti".

Ricordiamo però che il club dovrà 'fare a meno' del tecnico per circa due mesi. Dopo la semifinale playoff con il Livorno, infatti, Malotti ha rimediato sette giornate di squalifica "per avere protestato, al termine della gara, nei confronti dell’Arbitro, al quale, dopo la notifica dell'espulsione, rivolgeva anche reiterate espressioni offensive, tentando di venire a contatto con il medesimo non riuscendovi solo per l'intervento dei propri dirigenti. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale protestando per la direzione di gara e costringendo l'Arbitro a richiedergli più volte ( 2 ) di allontanarsi". Un turno dei sette, però, è stato già scontrato nella finale, per altro vinta contro il Tau Altopascio.