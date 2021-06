Il Trastevere ci ripensa: "Chiederemo il ripescaggio". Ma l'Aprilia dice no

Il secondo posto nel Girone E di Serie D e la successiva vittoria nei playoff, hanno fatto cambiare idea a Pier Luigi Betturri, presidente del Trastevere. Il numero uno del club rionale aveva annunciato nelle scorse settimane l'intenzione di non presentare domanda di ripescaggio, salvo poi fare dietrofront dopo il successo nella finale con lo Sporting Trestina: "Le notizie arrivate nei giorni passati mi hanno fatto ricredere. Questa vittoria, unitamente al fatto che ad Aprilia il presidente Pezone ci ha aperto le porte per il Quinto Ricci, chiederemo al presidente Ghirelli la possibilità di ottenere il ripescaggio". Parole che, però, non sono piaciute allo stesso Antonio Pezone, che in mattinata ha diramato un comunicato in cui ha smentito la versione di Betturri, affermando di non essere mai stato contattato.