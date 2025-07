Ufficiale L'ex Lecco Malgrati torna in panchina. Sposa il progetto del San Marino Calcio in Serie D

Sfumato il suo approdo alla Giana Erminio, mister Andre Malgrati aveva parlato recentemente sulle frequenze di TMW Radio proprio del suo futuro: "Non guardo alle categorie, sinceramente non mi interessa minimamente, voglio soltanto rimettermi in mostra, rimettermi in gioco e poi quello che sarà si vedrà", le sue parole.

E così è stato, perché il tecnico ha guardato al progetto, decidendo di ripartire dalla Serie D con il San Marino Calcio, che lo ha annunciato attraverso la seguente nota ufficiale che riportiamo:

"Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio, come nuovo mister della prima squadra, Andrea Malgrati. Malgrati si è legato al club bianco azzurro sottoscrivendo un contratto biennale che lo legherà alla società sammarinese per le prossime due stagioni.

Con Malgrati sarà in panchina, come vice, Francesco Nenciarini con cui l’allenatore ha già collaborato nel recente passato",

Hanno poi fatto seguito le sue prime parole da allenatore dei Titani, rilasciate ai canali ufficiali del club: "Ho scelto San Marino perché ho trovato persone che parlano dirette senza troppi giri di parole. Ho sposato un progetto solido che parla di Lega Pro non tanto per darsi un tono ma perché quello è l’obiettivo di un Presidente molto ambizioso".