Ufficiale L'ex Milan e Spezia N'Gbesso torna in Italia: ha firmato con il Sassari Latte Dolce

Il Sassari Calcio Latte Dolce è orgoglioso di comunicare l’ingaggio di Henoc Stephane N’Gbesso, proveniente dal Radnicki (Serbia).

Attaccante, classe 2003, nasce a Brescia e cresce nelle giovanili del Milan realizzando diversi gol tra U17, U19 e Primavera. Nel 2021 il passaggio alle giovanili dello Spezia, mentre lo scorso anno affronta la prima esperienza da senior con la maglia dell’Alessandria in Serie C. A settembre 2023 va al Radnicki, nel massimo campionato serbo, ora l’arrivo in Sardegna con la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce.

Nel corso della sua carriera giovanile N’Gbesso ha vestito anche la maglia della Nazionale azzurra, dall’U15 all’U19 realizzando anche 5 reti. Un grande colpo di mercato per i biancocelesti grazie al lavoro del DS Vittorio Tossi e di tutta la dirigenza biancoceleste.

Queste le prime dichiarazioni di Henoc N’Gbesso da giocatore del Sassari Calcio Latte Dolce: “Sono molto contento di essere in questa società e credo che questa sia la piazza giusta per ripartire: il mio obiettivo è quello di riprendere il mio percorso calcistico. Cercherò di fare quanti più gol possibili e di fare la differenza. Non ho paura, sono molto motivato a intraprendere questa nuova avventura: non vedo l’ora di cominciare e voglio finire al meglio il campionato. In questi primi allenamenti ho visto una bella squadra e un bel gruppo. Speriamo di raggiungere quanto prima la salvezza e di toglierci qualche soddisfazione: non sarà facile, però daremo sempre il 100%”.