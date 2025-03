Ufficiale La Fidelis Andria saluta Kragl: trovato l'accordo per la risoluzione consensuale

La notizia era già nell'aria questo pomeriggio, lo avevamo anticipato, e ora arriva la conferma, perché la Fidelis Andria ha definitivamente salutato il centrocampista Oliver Kragl, che con i federiciani ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto che legava le parti. A rendere noto il tutto, lo stesso club, attualmente militante nel Girone H di Serie D, attraverso il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Oliver Kragl. La dirigenza biancazzurra tiene fortemente a ringraziare il calciatore per la sua disponibilità e comprensione dimostrate in sede di risoluzione contrattuale. Sì ringrazia, inoltre, Oliver per l’impegno profuso e le emozioni regalate con la maglia della Fidelis augurandogli le migliori fortune professionali ed umane per il suo futuro".

Come noto, il calciatore farà ritorno a Trapani, senza però poter scendere in campo questo anno. A richiamarlo, le dichiarazioni del presidente Valerio Antonini, che nei giorni scorsi si era così espresso su X: "Balla, Kragl, Acquadro, Palermo, Convitto, Pino, Marigosu e Bolcano. Anche Andrea Cocco se avesse continuato a giocare. Uomo straordinario e dai valori incredibili. Come tutti i ragazzi nominati. Mai avrei dovuto assecondare Mussi e le sue folli teorie. Avrei dovuto confermare questi ragazzi anche solo per la voglia, la passione e lo spirito con cui avevano partecipato alla cavalcata trionfale dello scorso campionato. Mea Culpa, mea grandissima culpa.

Mi assumo la responsabilità. Chissà che l'anno prossimo li riporto tutti. In fondo loro hanno amato ed onorato la maglia fino in fondo ed ancora oggi mi chiamano e mi scrivono con affetto. E io per loro lascerò sempre la porta aperta. Vi voglio bene ragazzi".