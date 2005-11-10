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Milan Futuro, primo contratto da professionista per Menon. Ha già segnato in Serie D
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Ufficialità dal sito del Milan in merito ad uno dei suoi giovani talenti.
"AC Milan comunica che Luca Menon ha firmato il suo primo contratto da professionista.
L'attaccante, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Menon (17) nel corso della stagione appena conclusa ha messo a referto 22 presenze e 12 gol con l'Under17 rossonera, 2 con la Under18 e 4 presenze con una rete con il Milan Futuro
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