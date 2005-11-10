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Primo contratto da professionista per Mercogliano. Giocherà con il Milan Futuro
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Mattia Mercogliano, giovane difensore classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Il ragazzo giocherà con il Milan Futuro, di seguito il comunicato del club:
"AC Milan comunica che Mattia Mercogliano ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il difensore, classe 2009 e da cinque stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
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