Nocerina, futuro da riscrivere: il club cerca nuovi acquirenti

La Nocerina apre ufficialmente la strada al cambio di proprietà. Con un comunicato diffuso nelle ultime ore, gli attuali rappresentanti del club hanno ribadito la volontà di lasciare il sodalizio entro la stagione in corso o, al più tardi, nella prossima annata sportiva. Una presa di posizione netta che arriva al termine di un campionato profondamente deludente, ben lontano dalle aspettative iniziali di una piazza che sognava il salto di categoria e che invece si ritrova a fare i conti con un bilancio pesantissimo. La società ha però assicurato che saranno rispettati tutti gli impegni economici assunti per questa stagione (ultimo pagamento risalente a gennaio 2026), con l’obiettivo di chiudere il campionato in regola e consegnare alla città una squadra nelle condizioni di poter partecipare regolarmente al torneo 2026/2027. Un passaggio importante, che riguarda stipendi, scadenze e requisiti necessari per l’iscrizione futura.



Parallelamente, il club ha confermato l’esistenza di trattative già avviate per il trasferimento della proprietà. Dialoghi che, si legge nella nota, verranno portati avanti con la massima disponibilità ma anche nel rispetto del nome e della storia della Nocerina, patrimonio sportivo e identitario di tutta la città. Coinvolto direttamente anche il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, informato sugli sviluppi in corso e pronto a seguire personalmente l’evoluzione della vicenda come garanzia verso la tifoseria rossonera. Si apre dunque una fase delicatissima per il futuro del club. Dopo una stagione fallimentare sotto il profilo sportivo, ora la partita più importante si gioca fuori dal campo: trovare una nuova guida capace di restituire ambizione, credibilità e prospettiva a una piazza che merita ben altro destino.