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Pro Patria, promozione per Giovanditti: sarà il nuovo direttore sportivo. Ha firmato un triennale

Pro Patria, promozione per Giovanditti: sarà il nuovo direttore sportivo. Ha firmato un triennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 11:04Serie D

Dopo la retrocessione in Serie D, l'Aurora Pro Patria ha deciso di puntare su una soluzione interna nominando Giovanni Giovanditti, negli ultimi anni alla guida del settore giovanile, come nuovo direttore sportivo per puntare al ritorno fra i professionisti. Questo il comunicato del club:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica che, a partire dal 1° luglio 2026, l’incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra sarà affidato a Giovanni Giovanditti, che sarà legato al Club con un accordo triennale fino al 30 giugno 2029.

La scelta della Società ricade su una figura di assoluto valore, profondamente legata ai colori biancoblu e unanimemente apprezzata per le sue qualità professionali e umane. Nel corso degli ultimi anni, Giovanni Giovanditti ha guidato il Settore Giovanile della Pro Patria, distinguendosi per la competenza tecnica, per la capacità organizzativa, per la visione strategica e per la leadership equilibrata, capace di valorizzare le persone e di creare un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione, sulla responsabilità e sul senso di appartenenza.

La sua esperienza alla guida del vivaio tigrotto ha rappresentato molto più di una semplice gestione sportiva: ha contribuito a sviluppare un modello organizzativo evoluto, nel quale la crescita degli atleti è stata accompagnata da una forte attenzione alla formazione della persona, al dialogo con le famiglie e alla costruzione di relazioni autentiche con tutti gli attori coinvolti nel percorso educativo e sportivo dei giovani calciatori.

Il coronamento di questo lavoro è arrivato proprio nelle scorse settimane: i ragazzi della primavera hanno infatti conquistato una storica promozione sul campo e si sono laureati Campioni d’Italia di categoria, alzando al cielo il prestigioso 58° Trofeo “Dante Berretti” nella finale dello Stadio Mirabello di Reggio Emilia. Un traguardo straordinario che rappresenta non soltanto un successo sportivo, ma anche la conferma della qualità del percorso costruito da Giovanditti.

La sua storia professionale rappresenta l’esempio di una crescita costruita attraverso il lavoro quotidiano, il merito e la capacità di assumersi responsabilità sempre maggiori. Pur appartenendo a una nuova generazione di dirigenti sportivi, Giovanditti ha saputo maturare esperienze significative e consolidare competenze trasversali che oggi gli consentono di coniugare l’entusiasmo, l’energia e la capacità innovativa proprie della sua età con la maturità, l’equilibrio e la visione necessari per guidare un’area strategica del Club. Una combinazione particolarmente preziosa in un ambiente che richiede sempre più preparazione, adattabilità e capacità di leggere il cambiamento.

L’evoluzione del mondo calcistico richiede, infatti, una gestione sempre più strategica, capace di superare una dimensione esclusivamente sportiva e locale per evolvere verso un’organizzazione strutturata, orientata ai processi e in grado di creare valore in maniera duratura, senza mai perdere di vista la centralità delle persone, il senso di appartenenza e il valore delle relazioni.

In questo scenario, il Direttore Sportivo è chiamato non soltanto a compiere scelte tecniche, ma a contribuire alla costruzione di un sistema capace di integrare sviluppo sportivo, sostenibilità gestionale, crescita patrimoniale e valorizzazione del capitale umano.

Aurora Pro Patria 1919 rivolge a Giovanni Giovanditti i migliori auguri per questa nuova e importante responsabilità al servizio dei colori biancoblu".

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