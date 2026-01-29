TMW Nuovo colpo in prospettiva per il Benevento: ecco Castaldi. Sarà girato in prestito alla Nocerina

Non solo il possibile arrivo di Cristian De Falco, del quale avevamo parlato giorno fa. Non si ferma infatti il mercato del Benevento, che non guarda solo al campionato che si sta giocando, e che vede i sanniti in piena corsa per la promozione diretta in Serie B, ma programma anche il futuro, operando sul mercato con possibili innesti in prospettiva. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la compagine campana ha battuto una folta concorrenza per l'acquisto, a titolo definitivo, del difensore mancino Giovanni Castaldi, classe 2007 attualmente al Foggia; per lui accordo di due anni e mezzo, contratto valido quindi sino al 2028, e prestito in Serie D all'ambiziosa Nocerina.

Proprio in Serie D, l'anno scorso, il giocatore ha messo a referto 25 presenze tra le fila del Manfredonia, e ha partecipato alla Viareggio Cup con la maglia del Torino, mentre quest'anno ha esordito in Serie C collezionando tre presenze con il prima citato Foggia.