Ufficiale Trapani, innesto malgascio in difesa: tesserato l’esperto centrale Demoleon

Il Trapani continua la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione, che salvo sorprese sarà in Serie D. Il club siciliano ha infatti comunicato sui propri canali ufficiali l’arrivo del nazionale del Madagascar Louis Demoleon, reduce dall’esperienza all’Acireale dove ha collezionato 21 presenze e con un'esperienza in Serie C con le maglie di Prato e Virtus Francavilla. Questo il comunicato:

“Il Trapani mette a segno un importante innesto per il reparto arretrato e accoglie in granata Louis Démoléon! Difensore centrale di esperienza internazionale, con oltre 180 presenze ufficiali tra Serie C e Serie D, Louis arriva a Trapani per mettere al servizio della squadra tutta la sua solidità, la sua personalità e la sua leadership. Nazionale del Madagascar, forte fisicamente, dominante nel gioco aereo e affidabile in marcatura, Démoléon rappresenta un profilo di assoluto spessore per il progetto granata”.

“Louis è un profilo che seguivamo da tempo. - sono le parole del direttore sportivo granata Luigi Volume ai canali ufficiali - Porta esperienza, fisicità e personalità a un reparto fondamentale come quello difensivo”.