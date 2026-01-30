Ufficiale
Cavese, Konate rientra dal prestito alla Nocerina e va all'Aquila: i dettagli
TUTTO mercato WEB
Rientrato dal prestito dalla Nocerina, Amara Konate riparte subito: la Cavese ha annunciato la cessione del centrompista, sempre con la formula del prestito, all'Aquila. Di seguito la nota del club:
"Cavese 1919 rende noto il rientro in anticipo del prestito alla Nocerina 1910 del calciatore Amara Konate.
Contestualmente, le prestazioni sportive del centrocampista guineano vengono trasferite, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, all’Aquila 1927 società impegnata nel girone F della Serie D".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
3 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile