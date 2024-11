Ufficiale Nuovo ribaltone a Piacenza: via Parlato, ecco Bentivoglio. Esonerato anche il Ds Sestu

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Piacenza "comunica di avere sollevato il Sig. Alessio Sestu dall’incarico di direttore sportivo e il Sig. Carmine Parlato dalla conduzione tecnica della prima squadra.

La società desidera ringraziare i Sig.ri Sestu e Parlato per il lavoro svolto con impegno e passione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere".

È altresì reso noto che il "club ha affidato al Sig. Simone Bentivoglio la conduzione tecnica della prima squadra.

Il Sig. Bentivoglio dirigerà l’allenamento in programma per la giornata odierna e sarà presentato alla stampa nel corso di una conferenza stampa della quale sarà comunicata data e orario in seguito".

Secondo ribaltone stagionale, quindi, per la formazione biancorossa, che aveva già esonerato mister Stefano Rossini e chiamato il citato Parlato. Ma la svolta attesa dalla proprietà non è a quanto pare arrivata, e si è così giunti a una nuova inversione di rotta. Al momento, gli emiliani - per altro reduci dalla sconfitta in casa del San Marino Calcio - sono all'undicesimo posto della classifica del Girone D di Serie D, con sole due lunghezze di margine dalla zona playout.

Stavolta, però, si cambia anche in dirigenza, con il nuovo Ds che deve però ancora essere nominato.