Ufficiale Pinzauti torna a vestire l'arancione: l'attaccante ha firmato con la Pistoiese

A distanza di due stagioni, in cui ha vestito le maglie di Lecco (otto gol in 46 presenze) e Renate (13 gare senza gol), per l’attaccante Lorenzo Pinzauti è arrivato il momento di tornare a vestire la maglia di quella Pistoiese con cui segnò 5 reti in 34 presenze in Serie C. Questa la nota del club arancione:

"La Società FC Pistoiese intende ufficializzare l’acquisto di Lorenzo Pinzauti, nuovo attaccante agli ordini di mister Giacomarro. La punta classe 1994 ha mosso i primi passi nel Jolly Montemurlo, in Serie D, per poi affermarsi in Serie C fra i professionisti. In particolare, nel campionato 2022/23, Pinzauti è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie B del Lecco. Tra l’altro, il centravanti fiorentino ha già vestito in passato la casacca arancione: per lui, infatti, 37 presenze, 5 gol e 3 assist nella stagione 2021/22. Parallelamente, la Società rende noto che Vincenzo Corvino, a causa di problemi familiari, non seguirà la squadra a Fiorenzuola per la prima trasferta di campionato".