Ufficiale
La Pistoiese saluta Lucarelli e il suo vice Vanigli. Hanno risolto entrambi il contratto
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Ne abbiamo parlato proprio questa mattina, Cristiano Lucarelli ha l'accordo con il Livorno per tornare sulla panchina amaranto, ma uno step prima di tutto ciò era necessario, ed era quello della risoluzione del contratto in essere con la Pistoiese. Risoluzione che è ora arrivata, assieme a quella del suo storico vice Richiard Vanigli.
Di seguito, la nota del club orange:
"La FC Pistoiese comunica di aver risolto consensualmente i contratti con Cristiano Lucarelli e Richiard Vanigli. La Società augura a entrambi un felice prosieguo di carriera. Il club renderà noto nelle prossime ore, attraverso i propri canali ufficiali, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra e del suo staff".
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