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Prato, Dal Canto: "Ho un contratto e sono pronto a programmare il futuro"
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Ospite di TMW Radio per commentare il momento della Serie C, Alessandro Dal Canto, tecnico del Prato, ha avuto modo di commentare la stagione appena conclusa con il club toscano:
“Ho un contratto in essere e siamo molto contenti del lavoro fatto. Senza penalizzazione saremmo arrivati secondi. Ora puntiamo a vincere i playoff, anche se storicamente il ripescaggio è difficile. In ogni caso vogliamo programmare una stagione importante per il futuro”.
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