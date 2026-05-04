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Dal Canto: “Playoff? Il Casarano può essere mina vagante. Bella Casertana-Crotone"

Dal Canto: “Playoff? Il Casarano può essere mina vagante. Bella Casertana-Crotone"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:19Serie C
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore Alessandro Dal Canto ha analizzato il momento della Serie C, soffermandosi sui playoff e sulla situazione in Serie B.

Mister, ieri si è giocato il primo turno playoff: Pianese, Giana e Casarano hanno sorpreso. Qual è stata la sorpresa più grande?
“Grandi sorprese secondo me non ce ne sono mai. Nei primi turni può sempre succedere qualcosa del genere. Sicuramente il Casarano ha fatto una vittoria pesante, dando continuità e dimostrando maturità. Va anche ricordato che è una neopromossa, con un allenatore alla prima esperienza nella categoria. La rosa è di valore, ma quello che si vede in campo fa dimenticare che per molti è una prima volta”.

Il Cittadella ha pareggiato 2-2 con l’Arzignano ma è passato il turno. Come valuta il risultato?
“Nelle prime gare è fondamentale passare il turno. Sono partite secche, difficili, dove conta come ci arrivi e le motivazioni. Quello fatto ieri è un ottimo risultato, perché affrontare squadre che non hanno nulla da perdere è sempre complicato. Ora li aspetta il Lumezzane, che ha fatto un buon campionato”.

Casertana-Crotone può essere la gara di cartello del prossimo turno?
“Sì, per blasone e per il percorso fatto da entrambe. È quella che incuriosisce di più, ma poi saranno gli equilibri della partita a fare la differenza, indipendentemente da quanto visto in campionato”.

Tornando al Casarano: può essere la mina vagante dei playoff?
“Sulla carta il favorito è il Cosenza, ma nei playoff i pronostici possono saltare. Il Cosenza ha più responsabilità, quindi chi arriva con più entusiasmo può avere un vantaggio. Il Casarano ha fatto una grande stagione e può giocarsela”.

Che idea si è fatto della lotta salvezza in Serie B, ancora apertissima?
“È il segnale di un grande equilibrio. Tutti giocano per fare risultato senza speculazioni. Il Bari sarà determinante: se fa un punto, definisce le retrocessioni dirette. Per i playout è tutto aperto. Sulla carta il Südtirol sembra quella che rischia meno”.

Quanto sarebbe pesante una retrocessione in Serie C per piazze importanti?
“Sportivamente è drammatica. La Serie B è un campionato lungo, imprevedibile, che non ti lascia respirare. Basta poco per cambiare tutto. Lo abbiamo vissuto anche noi a Cittadella: eravamo tranquilli e poi siamo crollati. È il bello e il brutto del calcio”.

Chiudiamo con la sua esperienza al Prato: resterà?
“Ho un contratto in essere e siamo molto contenti del lavoro fatto. Senza penalizzazione saremmo arrivati secondi. Ora puntiamo a vincere i playoff, anche se storicamente il ripescaggio è difficile. In ogni caso vogliamo programmare una stagione importante per il futuro”.

© Riproduzione riservata
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