Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"

Intervistato da Sampdorianews.net il tecnico Alessandro Dal Canto, attualmente alla guida del Prato in Serie D, ha parlato del neo acquisto blucerchiato Manuel Cicconi che ha avuto l’occasione di allenare quando sedeva sulla panchina della Carrarese: “Con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Lo prendemmo dall'Entella dove aveva avuto poco spazio. A Carrara cercavamo un buon interprete, adatto al nostro 3-5-2, invece ci portammo a casa un giocatore forte a prescindere dal modulo. Ha avuto la capacità di inserirsi subito bene nel gruppo e alzò notevolmente il nostro livello tecnico".

"Parliamo di un giocatore importante dotato di forza, corsa e qualità tecnica, vede la porta e negli anni a Carrara ha dimostrato di non saper interpretare bene solo il quinto di centrocampo, è bravo anche in un 4-4-3. - prosegue Dal Canto - Sa stare bene in campo, ha intuito per aggredire gli spazi e rendersi pericoloso. Sai i giocatori migliorano gli allenatori e viceversa, nel lavoro quotidiano ho fatto la mia parte come con tutti i calciatori, ma nel suo caso partivamo già da una base alta".

Dal canto poi elogia le qualità tecniche dell’esterno: "Ha un piede d'oro, confeziona assist ai compagni e può far goal. Sente la porta, ha le caratteristiche da giocatore vero, anche in termini di conclusione. La Sampdoria può essere la piazza giusta per la sua definitiva consacrazione nel calcio che conta".