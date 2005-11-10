Ufficiale Trapani, Antonini sui social: "Eccoli i primi 16 acquisti"

Con un post sui propri canali ufficiali Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha annunciato ben 16 nuovi giocatori del club granata. Ecco il testo:

"Eccoli i primi 16 acquisti dei nuovo Trapani Calcio

Grazie allo straordinario lavoro in team con Pasquale Lo Giudice (finalmente un ds vero) e mister Aronica, il mio Sasà.

Grazie anche all’ottimo lavoro che sta facendo l’amico Graziano Strano, Nino La Macchia, il nostro grande magazziniere Sasa, che stanno dando grande supporto alla causa. In un momento così drammatico, aver costruito una squadra cosi forte è un miracolo.

In porta il 2008 Simone, promettentissimo talento della Giò Sport.

Giovani terzini di grande prospetto come Lucito, Ciurleo e Valenti.

Dentrali forti e potenti: Demoleon, ex Acireale, Rottensteiner con 20 partite in B, Gorzelewski, argentino di grande qualità ed esperienza.

A centrocampo un mix di forza, esperienza e grande aspettativa come Scorza, Maltese, Dampha, Ferlicca e Teijo.

Ed in avanti super colpi, a cominciare da una conferma importantissima, un ritorno dopo 10 anni ed altri grandi colpi come Leveque dal grande talento, Napolitano, Sasanelli, prospetto importante, Randazzo, 190 cm di futuro avvenire, Jallow ed a brevissimo 2 super colpi in più e 3 giovani altrettanto forti a completare la squadra.

Semmai non tornassimo in C dalla porta della riammissione, lo faremo sul campo. Io non mollo, di un cm. Forza Trapani"