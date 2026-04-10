Presunto stupro di gruppo, interviene il Giulianova sul proprio tesserato Perseu: il comunicato

Proprio poco fa abbiamo parlato di un caso giudiziario che sarebbe accaduto il 30 maggio dello scorso anno, dopo la festa promozione del Bra, che aveva conquistato la Serie C: una studentessa ha denunciato uno stupro di gruppo, e l'accusa ha riguardato tre calciatori ormai ex giallorossi ma ancora in attività.

Uno di loro, Jesus Christ Mawete, milita ora nel Livorno, che si è espresso mediante una nota ufficiale, gli altri due, Alessio Rosa (al quale è contestata anche la diffusione illecita di immagini sessuali) e Fabio Perseu, giocano rispettivamente al Ligorna e al Giulianova, in Serie D.

Proprio la società abruzzese, è intervenuta nel merito della vicenda con un comunicato:

"La società Giulianova Calcio 1924 prende atto delle notizie diffuse in queste ore dagli organi di stampa nazionali riguardanti il proprio tesserato Fausto Perseu.

Nel rispetto della estrema delicatezza della vicenda e della indiscussa gravità delle tematiche coinvolte, la società intende esprimere con assoluta fermezza la propria totale condanna verso ogni forma di violenza, in qualsiasi contesto e sotto qualsiasi forma essa si manifesti e, maggiormente, quella sulle donne, che rappresenta una ferita inaccettabile e vergognosa per l’intera comunità civile.

Allo stesso tempo, Giulianova Calcio 1924 ribadisce che l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità è di esclusiva competenza della Magistratura, alla quale va, come sempre, la massima fiducia.

In questa fase, ogni valutazione deve necessariamente attenersi al rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

La società, nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, ha già avviato un confronto interno con il calciatore al fine di valutare soprattutto il suo attuale stato psicologico e personale.

All’esito di tale percorso, verranno assunte con serenità e senso di responsabilità e di comune intesa con il tesserato, le decisioni ritenute più opportune.

Giulianova Calcio 1924 continuerà a operare nel rispetto dei valori sportivi, etici e sociali che da sempre ne contraddistinguono l’attività".