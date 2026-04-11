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Presunto stupro di gruppo, parla il Ligorna: "Attendiamo la giustizia. Ci riserviamo provvedimenti"

Presunto stupro di gruppo, parla il Ligorna: "Attendiamo la giustizia. Ci riserviamo provvedimenti"
Claudia Marrone
Oggi alle 13:18Serie D
Claudia Marrone

In primis era stato il Livorno a esprimersi, poi anche il Giulianova e il Bra, adesso arriva anche la nota del Ligorna. In relazione a quanto emerso ieri, quando è stata diffusa la notizia che una studentessa ha denunciato uno stupro di gruppo, accusando il calciatore ora attualmente al Livorno Jesus Christ Mawete e con lui anche Fausto Perseu e Alessio Rosa, oggi rispettivamente in forza alle citate Giulianova e al Ligorna. I fatti risalgono al 30 maggio 2025, quando c'è stata la festa promozione del Bra.

Ecco la nota dei liguri: "Il Ligorna prende atto delle notizie emerse nelle ultime ore in merito al proprio tesserato Alessio Rosa, relative a fatti che sarebbero antecedenti al suo tesseramento in Biancazzurro e dei quali il club ha appreso soltanto nella giornata di giovedì.
Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e delle parti coinvolte, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la società segue con attenzione l’evolversi della vicenda ed eventuali ulteriori sviluppi, riservandosi di valutare eventuali provvedimenti.
La società ribadisce al contempo la propria ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza e il proprio impegno nella promozione dei valori di rispetto, responsabilità e tutela della persona, dentro e fuori dal campo".

Da segnalare che a Rosa è stato anche contestato il reato di diffusione illecita di immagini sessuali.

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