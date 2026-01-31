Ufficiale
Pineto, Thiago Menna ai saluti: il difensore passa in prestito al Giulianova
Il Pineto saluta Thiago Menna. Il difensore arrivato quest'estate passa al Giulianova in prestito. Questo il comunicato diramato dalla formazione abruzzese:
"Il Pineto Calcio comunica il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Thiago Menna al Giulianova Calcio. La società ringrazia il giocatore per l’impegno e la professionalità dimostrate durante la sua esperienza in biancazzurro, augurandogli le migliori fortune personali e sportive per la nuova esperienza".
