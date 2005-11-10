Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Dopo la Sampdoria, Foti riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore dell'Acireale

Dopo la Sampdoria, Foti riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore dell'Acireale TUTTOmercatoWEB
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 07:50Serie D
Il tecnico deve inoltre ancora scontare una squalifica di dieci giornate per aver svolto le funzioni di tecnico con la Sampdoria senza avere la necessaria abilitazione UEFA Pro.

Dopo l’esperienza alla Sampdoria al fianco di Angelo Gregucci, terminata con un esonero lo scorso marzo, Salvatore Foti sceglie di ripartire addirittura dall’Eccellenza e lo fa nella sua Acireale. Come infatti comunicato dalla società catanese, Foti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore.

10 giornate di qualifica

Si tratta della sua prima esperienza in assoluto come primo allenatore effettivo di una squadra, visto che in passato è stato prima il vice di José Mourinho a Roma e Fenerbahce, poi al fianco di Gregucci alla Samp perché in mancanza dell’abilitazione UEFA Pro. Ricordiamo inoltre come Foti debba scontare ancora una squalifica di ben dieci giornate impartitagli perché con i blucerchiati ha svolto le funzioni di tecnico senza avere la necessaria abilitazione UEFA Pro.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale comparso sui canali dell’Acireale FC: “Tecnico classe ‘88, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’𝗔𝗰𝗶𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 prima e del 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝗶𝗮 poi, 𝗙𝗼𝘁𝗶 ha vestito da calciatore le maglie di 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗩𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮, 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼, 𝗣𝗶𝗮𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗘𝗺𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗕𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮, 𝗟𝗲𝗰𝗰𝗲 𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗮𝘀𝘀𝗼 in Svizzera, esordendo in Serie A a soli 17 anni con la 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮.

Appesi gli scarpini, ha intrapreso la carriera da allenatore: collaboratore tecnico di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗼 tra 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗲 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼, poi vice di 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮, con cui ha vinto la 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯, guidando la panchina giallorossa in due occasioni da primo allenatore con altrettante vittorie. Ha poi seguito Mourinho anche al 𝗙𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗮𝗵𝗰𝗲.

𝗕𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗼”.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Samp, il Collegio di Garanzia ribalta tutto: cancellate le squalifiche di Foti e... Samp, il Collegio di Garanzia ribalta tutto: cancellate le squalifiche di Foti e Gregucci
Roma, l'ex vice di Mourinho: "L'addio fu traumatico. Europa League? Preferivo perdere... Roma, l'ex vice di Mourinho: "L'addio fu traumatico. Europa League? Preferivo perdere 3-0"
Foti e l'esperienza alla Sampdoria: "Esonerati nonostante un andamento da playoff"... Foti e l'esperienza alla Sampdoria: "Esonerati nonostante un andamento da playoff"
Altre notizie Serie D
Dopo la Sampdoria, Foti riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore dell'Acireale... UfficialeDopo la Sampdoria, Foti riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore dell'Acireale
Athletic Palermo, Ferazzoli si presenta: “La chiamata di Perinetti una soddisfazione”... TMWAthletic Palermo, Ferazzoli si presenta: “La chiamata di Perinetti una soddisfazione”
Si mette in moto anche la macchina del calcio di Serie D: il 5 agosto la composizione... Si mette in moto anche la macchina del calcio di Serie D: il 5 agosto la composizione dei gironi
Per il ritorno in D, la Fezzanese si assicura Maddaloni per la retroguardia TMWPer il ritorno in D, la Fezzanese si assicura Maddaloni per la retroguardia
Delli Carri: "Vedo entusiasmo, ma chi è qui deve dimostrare di valere la maglia della... Delli Carri: "Vedo entusiasmo, ma chi è qui deve dimostrare di valere la maglia della Triestina"
Trapani, Antonini sui social: "Eccoli i primi 16 acquisti" UfficialeTrapani, Antonini sui social: "Eccoli i primi 16 acquisti"
Lucchese, preso Bryan Gioè: l'anno scorso al Prato, arriva in ritiro nel pomeriggio... TMWLucchese, preso Bryan Gioè: l'anno scorso al Prato, arriva in ritiro nel pomeriggio
La Reggina ha individuato il proprio portiere: è in arrivo Piras dal Fasano TMWLa Reggina ha individuato il proprio portiere: è in arrivo Piras dal Fasano
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, ora il prossimo obiettivo è Curtis Jones. Juventus, dopo Kolo Muani attenzione anche a Zirkzee. Il Como pronto a chiudere per Chalobah. La Roma in forte pressing su Read
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, spunti positivi e vittoria ai rigori col Man City: Pavard in gol, Provedel decisivo
Immagine top news n.1 Cagliari, l'agente di Esposito: "Voleva restare. Accardi un pupazzo, da Giulini zero interesse"
Immagine top news n.2 Roma a Cardiff, intanto Koulierakis sbarca nella Capitale: le immagini del nuovo difensore giallorosso
Immagine top news n.3 Il Cagliari conferma: "Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione". Le ultime sull'attaccante
Immagine top news n.4 Retromarcia della FIFA, la UEFA: "Dimostrato a Infantino che calcio non è in vendita"
Immagine top news n.5 Lazio, Gattuso chiude il 'caso' Taylor: "Per me fa parte del gioco, dopo 30 minuti è finito tutto"
Immagine top news n.6 La Serie A fa fatica a vendere. Solo due club hanno incassato più di 50 milioni
Immagine top news n.7 FIGC, acquisita la documentazione per Euro 2032: ecco le 13 città che si sono candidate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.2 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.3 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus chiede uno scambio al Napoli: Gatti per Olivera. La risposta degli azzurri
Immagine news Serie A n.2 Carbone: "Franco Baresi è stato il più grande fra i grandi. Meritava il Pallone d'Oro"
Immagine news Serie A n.3 Inter, dall'Inghilterra: si assottiglia la distanza col Liverpool per Jones, compromesso possibile
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Gattuso aspetta un bomber dal mercato: il sogno resta Gimenez, con un'alternativa
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini aspetta Pellegrini: il rinnovo è più vicino dopo il confronto con i Friedkin
Immagine news Serie A n.6 La Federcalcio tedesca: "Fare un'indagine completa sulla proposta della FIFA"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, slitta l'esordio di Insigne per problemi muscolari. Le ipotesi di rientro in campo
Immagine news Serie B n.2 Avellino, la carica di Izzo: "Pronti ad affrontare questa stagione con il massimo impegno"
Immagine news Serie B n.3 Malanca saluta la Sampdoria: "Nato, cresciuto e diventato uomo grazie a questi colori"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "In Serie B non puoi permetterti mai di abbassare l’intensità"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Nesta: "Test importante per noi. Lazio? Spero possa tornare la pace"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Guarino saluta l'Italia: il difensore vicino al Samsumspor. I dettagli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Scaglia saluta il calcio giocato: "Per 20 anni sei stato la mia vita, fatica e sudore"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Berto: "Salvezza il prima possibile e poi quello che ci meritiamo ce lo dirà il campo"
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, colpo dalla Fiorentina: arriva in prestito il classe 2007 Montenegro
Immagine news Serie C n.4 Savoia, Scotti: "Mi hanno parlato molto della serietà del club e del calore della piazza"
Immagine news Serie C n.5 Vado, rinforzo in difesa: dalla Sampdoria arriva in prestito Lorenzo Malanca
Immagine news Serie C n.6 Pescara, Pellacani: "Spezia e Reggiana favorite per la promozione, poi il Ravenna"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.2 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.5 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Merlo all'Inter: "Dai campetti di periferia a San Siro. Chi l'avrebbe immaginato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 1 agosto 1926, viene fondato l'Associazione Calcio Napoli. Questa sera festa da Piazza della Carità
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
11:30 Mondiali a privati, dietrofront di Infantino. Uefa: «Bene, ma ha perso la nostra fiducia»
09:41 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
06:26 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan