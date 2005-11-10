Dopo la Sampdoria, Foti riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore dell'Acireale
Dopo l’esperienza alla Sampdoria al fianco di Angelo Gregucci, terminata con un esonero lo scorso marzo, Salvatore Foti sceglie di ripartire addirittura dall’Eccellenza e lo fa nella sua Acireale. Come infatti comunicato dalla società catanese, Foti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore.
10 giornate di qualifica
Si tratta della sua prima esperienza in assoluto come primo allenatore effettivo di una squadra, visto che in passato è stato prima il vice di José Mourinho a Roma e Fenerbahce, poi al fianco di Gregucci alla Samp perché in mancanza dell’abilitazione UEFA Pro. Ricordiamo inoltre come Foti debba scontare ancora una squalifica di ben dieci giornate impartitagli perché con i blucerchiati ha svolto le funzioni di tecnico senza avere la necessaria abilitazione UEFA Pro.
Il comunicato ufficiale
Questo il comunicato ufficiale comparso sui canali dell’Acireale FC: “Tecnico classe ‘88, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’𝗔𝗰𝗶𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 prima e del 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝗶𝗮 poi, 𝗙𝗼𝘁𝗶 ha vestito da calciatore le maglie di 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗩𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮, 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼, 𝗣𝗶𝗮𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗘𝗺𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗕𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮, 𝗟𝗲𝗰𝗰𝗲 𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗮𝘀𝘀𝗼 in Svizzera, esordendo in Serie A a soli 17 anni con la 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮.
Appesi gli scarpini, ha intrapreso la carriera da allenatore: collaboratore tecnico di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗼 tra 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗲 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼, poi vice di 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮, con cui ha vinto la 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯, guidando la panchina giallorossa in due occasioni da primo allenatore con altrettante vittorie. Ha poi seguito Mourinho anche al 𝗙𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗮𝗵𝗰𝗲.
𝗕𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗼”.