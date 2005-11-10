Ufficiale Dopo la Sampdoria, Foti riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore dell'Acireale

Il tecnico deve inoltre ancora scontare una squalifica di dieci giornate per aver svolto le funzioni di tecnico con la Sampdoria senza avere la necessaria abilitazione UEFA Pro.

Dopo l’esperienza alla Sampdoria al fianco di Angelo Gregucci, terminata con un esonero lo scorso marzo, Salvatore Foti sceglie di ripartire addirittura dall’Eccellenza e lo fa nella sua Acireale. Come infatti comunicato dalla società catanese, Foti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore.

10 giornate di qualifica

Si tratta della sua prima esperienza in assoluto come primo allenatore effettivo di una squadra, visto che in passato è stato prima il vice di José Mourinho a Roma e Fenerbahce, poi al fianco di Gregucci alla Samp perché in mancanza dell’abilitazione UEFA Pro. Ricordiamo inoltre come Foti debba scontare ancora una squalifica di ben dieci giornate impartitagli perché con i blucerchiati ha svolto le funzioni di tecnico senza avere la necessaria abilitazione UEFA Pro.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale comparso sui canali dell’Acireale FC: “Tecnico classe ‘88, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’𝗔𝗰𝗶𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 prima e del 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝗶𝗮 poi, 𝗙𝗼𝘁𝗶 ha vestito da calciatore le maglie di 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗩𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮, 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼, 𝗣𝗶𝗮𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗘𝗺𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗕𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮, 𝗟𝗲𝗰𝗰𝗲 𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗮𝘀𝘀𝗼 in Svizzera, esordendo in Serie A a soli 17 anni con la 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮.

Appesi gli scarpini, ha intrapreso la carriera da allenatore: collaboratore tecnico di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗼 tra 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗲 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼, poi vice di 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮, con cui ha vinto la 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯, guidando la panchina giallorossa in due occasioni da primo allenatore con altrettante vittorie. Ha poi seguito Mourinho anche al 𝗙𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗮𝗵𝗰𝗲.

𝗕𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗼”.