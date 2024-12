Ufficiale Scossoni sulle panchine in D. Ciceri al Fiorenzuola, torna in pista Brini: va a alla Fermana

Sosta natalizia per la Serie D, ma con la chiusura del girone di andata, avvenuta nel weekend, si sono registrati comunque movimenti sulle panchine, a cominciare dal Girone I dove la Nuova Igea Virtus ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Francesco Di Gaetano, dopo la gara contro il Siracusa"; a seguito dell'esonero del tecnico, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi "l’allenatore in seconda Vicio Porretto e il collaboratore tecnico Salvatore Mamone". È chiaramente precisa che la società è lavoro per individuare il nuovo allenatore.

Scossoni anche nel Girone C. Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, infatti la Virtus Ciserano Bergamo "comunica la separazione consensuale con il tecnico della prima squadra Ivan Del Prato, dopo la sconfitta in casa del Bassano (2-0).

La società ringrazia Ivan Del Prato per questi splendidi 5 anni passati insieme, per i suoi modi e la sua professionalità e gli augura il meglio per il futuro.

Nei prossimi giorni la dirigenza annuncerà il nome del nuovo tecnico che guiderà la squadra alla ripresa del campionato".

Scendo poi al Girone D, scioglie le riserve il Fiorenzuola, che "comunica ufficialmente che Andrea Ciceri è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per la stagione 2025/2026.

Ciceri ritorna in rossonero dopo la salvezza ottenuta nella stagione 2016/2017 quando, arrivato a metà stagione, riuscì ad ottenere un totale di 30 punti in 21 partite guidando i rossoneri alla salvezza diretta in Serie D. Da giocatore, Ciceri è stato una delle bandiere rossonere degli anni Duemila, diventando capitano della squadra e dimostrandosi leader già da allora".

Infine, ecco la Fermana nel Girone F. Il club marchigiano, ora penultimo, "comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Fabio Brini. Dirigerà il suo primo allenamento venerdì pomeriggio".