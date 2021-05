tmw Sestri Levante, la Serie B guarda al tuo attacco: Chievo e Pordenone monitorano Buso

La stagione di Nicolò Buso al Sestri Levante, formazione attualmente in Serie D, non sta passando inosservata: 15 gol e 5 assist per la seconda punta, classe 2000, che si sta decisamente mettendo in evidenza con la truppa ligure.

Tanto da aver attirato anche le attenzioni della Serie B: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è finito nel mirino di ChievoVerona e Pordenone, che pare però non siano le uniche società a monitorarlo.