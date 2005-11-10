Tornai in pista Matteassi. È il nuovo Direttore Sportivo dell'ambizioso ChievoVerona
Ne avevamo parlato nella scorse settimane, ora arriva l'ufficialità: Luca Matteassi torna infatti in pista, perché è stato annunciato quest'oggi come nuovo Direttore Sportivo del ChievoVerona, in Serie D.
Di seguito, la nota della formazione clivense:
"La Società A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Luca Matteassi.
Dopo una lunga carriera da calciatore professionista, durante la quale ha vestito, tra le altre, le maglie di Piacenza Calcio 1919, Spezia Calcio, Novara Calcio 1908 ed FC Pro Vercelli 1892, Matteassi ha intrapreso il proprio percorso dirigenziale nella stagione 2017/18 come Responsabile dell’Area Tecnica del Piacenza.
Nel luglio 2018 viene nominato Direttore Sportivo del club emiliano, incarico che ricopre per due stagioni in Serie C, ottenendo risultati di rilievo tra cui una finale playoff e un secondo posto in campionato. Nel 2019 riceve il riconoscimento di miglior Direttore Sportivo della Serie C da parte di ADICOSP. Nella stagione 2020/21 assume la direzione sportiva del Modena FC, conducendo la squadra alla qualificazione ai playoff. Successivamente approda al Pescara, prima di fare ritorno a Piacenza nell’ottobre 2022. Nel 2024 guida l’area sportiva del Vicenza fino alla finale playoff per la promozione in Serie B. Nella stagione successiva chiude il campionato al secondo posto con 83 punti.
A Luca Matteassi il più caloroso benvenuto nella famiglia gialloblù e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura con i colori dell’A.C. ChievoVerona".