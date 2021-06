Trastevere, Betturi rassicura il Siena: "I bianconeri stiano tranquilli per il ripescaggio"

Pier Luigi Betturri, presidente del Trastevere, dopo il pareggio contro il Siena ha voluto rassicurare i tifosi bianconeri in merito a un eventuale ripescaggio in Serie C nonostante la squadra toscana non possa più puntare al primo posto che vale la promozione: "Noi non faremo domanda di ripescaggio anche se vinciamo i playoff e al Siena dico di non preoccuparsi granché in merito al ripescaggio. - spiega Betturri come riporta Sienaclubfedelissimi.it - Due stagioni fa mi telefonò a giugno, dopo aver perso i playoff, il presidente Ghirelli e mi disse che c’era posto in Serie C. Risposi che non avevamo lo stadio per giocarci, ma il Siena ha lo stadio idoneo e può pagare l'onerosa gabella dell'iscrizione. I toscano non hanno alcun problema a stare in Serie C, i tifosi si fidino delle mie parole".