ufficiale Correggese, Bazzani lascia la panchina degli emiliani

vedi letture

Dopo aver preso il comando della squadra lo scorso 15 maggio, mister Fabio Bazzani lascerà la Correggese, che non allenerà quindi nella stagione ventura.

Questo il comunicato del club:

"Si è chiusa la stagione 2020/21 e in vista della prossima campionato si è concluso il rapporto con il direttore sportivo Marco Lancetti e il tecnico Fabio Bazzani, che ha guidato la squadra biancorossa nell’ultima parte di stagione.

Marco Lancetti era tornato a Correggio all’inizio della stagione sportiva 2020/21 contribuendo alla costruzione della rosa che ha dovuto affrontare questa difficile stagione, con la squadra biancorossa costretta a fermarsi diverse volte a causa di positività al Covid-19. Fabio Bazzani è invece arrivato a Correggio a metà maggio, guidando la squadra nell’ultimo mese di stagione dove la Correggese ha dovuto disputare un vero e proprio tour de force con tante partite ravvicinate a causa dei recuperi da dover disputare. Bazzani ha al suo attivo le vittorie con Bagnolese, Progresso, Sammaurese e Real Forte Querceta e il pareggio in rimonta contro il Fiorenzuola vincitore poi del campionato. Chiude la sua esperienza alla Correggese con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 10 partite da allenatore dei biancorossi.

La società biancorossa ringrazia Marco Lancetti e Fabio Bazzani per la professionalità dimostrata e per tutto il lavoro che è stato svolto in questa stagione molto complicata a causa del Covid-19 e augura loro un grande in bocca al lupo per il proseguimento della propria carriera".