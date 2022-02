ufficiale Dopo la Paganese Vitiello riparte dalla D: ha firmato col Ponte Buggianese

Riparte dalla Serie D la stagione di Leandro Vitiello, centrale di centrocampo classe ‘85, che a gennaio aveva rescisso il contratto con la Paganese in Serie C. L’esperto mediano ha infatti firmato un contratto con il Ponte Buggianese come comunica il club toscano sui propri canali ufficiali:

“Un colpo di esperienza per il Ponte Buggianese che si assicura Leandro Vitiello, mediano campano classe 1985 con un passato nel Benevento, Grosseto, Pistoiese, Vicenza, Catanzaro e questi ultimi mesi, prima di rescindere il contratto, nella Paganese, un calciatore con oltre 300 partite nei professionisti. Un centrocampista che si distingue per la versatilità, la corsa e il dinamismo, duttile anche in difesa. Un innesto importante per la volata finale di questo campionato”.