ufficiale Franciacorta, arriva l'ex Modena e Brescia Felipe Sodinha

vedi letture

Dopo il ritorno in Serie C con il biennio giocato con la maglia del Modena, Felipe Sodinha dopo la scadenza del contratto con i canarini ha scelto di ripartire dalla Serie D. Oggi è arrivata l'ufficialità da parte del Franciacorta che ha come allenatore Riccardo Maspero e ritrova l'ex compagno al Brescia Luigi Scaglia.