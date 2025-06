Ufficiale Sodinha non smette: il brasiliano confermato dall'Atletico Offlaga in Prima Categoria

L'esperienza all'Atletico Offlaga, club che milita in Prima Categoria, dell'attaccante brasiliano Felipe Sodinha prosegue dopo una stagione in cui ha messo a segno sei reti in 13 presenze.

Il classe '88 figura infatti fra i confermati - assieme a Simone Alberti, Nicolò Ragnoli, Nicola Caldera, Cristian Brocchi e Nicolò Botticini - del club bresciano come si legge nella nota apparsa sui social del club: "La società ASD Atletico Offlaga comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Felipe Sodinha per la prossima stagione 2025/2026. Auguriamo un grande in bocca al lupo a Felipe".

Sodinha vanta una lunghissima carriera in Italia iniziata nelle giovanili dell'Udinese e poi proseguita fra Serie B e Serie C dove ha vestito le maglie di Bari, Paganese, Mantova, Trapani, Modena e Brescia, poi proseguita fra i dilettanti con Rezzato, Mestre e Franciacorta. Per il brasiliano in Serie B sono cinque le reti in 69 presenze, mentre in Serie C sino arrivati otto gol in 73 presenze. Infine in Serie D sono 15 le sue marcature in 53 gare giocate. Nelle ultime stagioni il brasiliano ha poi giocato con le maglie di Cast Brescia e Ospitaletto in Eccellenza Lombardia conquistando in entrambi i casi la promozione in Serie D e vincendo anche una Coppa Italia di categoria.