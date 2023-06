ufficiale Il Carpi riparte da Serpini. È lui il nuovo allenatore della squadra biancorossa

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Carpi comunica di aver affidato la panchina biancorossa a mister Cristian Serpini.

"Nato a Castelfranco Emilia nel 1972 - si legge nella nota -, Serpini inizia la propria carriera da capo allenatore con il Calcara (vincendo due campionati e portando i bolognesi dalla Seconda Categoria categoria sino alla Promozione), squadra nella quale termina la propria carriera da calciatore. Successivamente guida il San Cesario (dalla prima categoria alla promozione), per poi sedersi, nell’ordine, sulle panchine di: Unione (Promozione) e Axys Valsa (Eccellenza). Le qualità del tecnico castellano vengono notate dal Castelvestro (portato dall’eccellenza alla Serie D e 6° posto nel campionato successivo) che gli affida la sua prima panchina in Serie D nella stagione 2015/16. Poi, sempre nell’ordine: Correggese (Vittoria nel campionato d’Eccellenza e 3° posto in Serie D nella stagione successiva con campionato interrotto dal Covid), SPAL (con la quale arriva sino alla semifinale Scudetto U17 persa contro la Roma), Lentigione – con cui vince i play off di Serie D nella stagione 2021/22 – e infine Ravenna.

Lo staff biancorosso 2023/24 sarà così composto:

Cristian Serpini (Capo allenatore)

Mirko Magistro (Vice allenatore)

Graziano Araldi (Preparatore Atletico)

Luca Malaguti (Preparatore dei portieri)