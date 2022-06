ufficiale Il Catania riparte da Ross Pelligra. La nota del gruppo australiano

Dopo la decisione del Comune di Catania di affidare la rinascita del calcio cittadino al gruppo di Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano, arriva anche la nota ufficiale oceanico che ufficializza l'acquisto del titolo sportivo:

"Pelligra Group Pty Ltd esprime la propria soddisfazione alla luce della designazione ufficializzata oggi dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi d’intesa con l’assessore Sergio Parisi, coadiuvato dai dirigenti e dai funzionari della Direzione Sport e Politiche Comunitarie del Comune di Catania.

Rappresentare la città di Catania è un onore che presuppone massima ambizione, prescinde dalla categoria e si misura in assoluto prestigio, considerando le legittime aspettative di una tifoseria tra le più appassionate in Italia.

La scelta della denominazione della costituenda società sarà effettuata tenendo in considerazione il parere del Comitato Regionale Sicilia LND-FIGC, ferma restando la provvisorietà della stessa denominazione alla luce dell’intenzione di riproporre sulla scena Calcio Catania e il suo stemma, non appena giuridicamente e tecnicamente possibile.

Pelligra Group Pty Ltd ringrazia l’amministrazione comunale per l’invito a tenere una conferenza stampa congiunta in Municipio e rende noto di aver già confermato la disponibilità per lunedì 27 giugno.

Alle realtà che hanno manifestato interesse al rilancio del Calcio Catania con la propria proposta e hanno riconosciuto il nostro impegno formulando auguri e complimenti, va un sincero ringraziamento".