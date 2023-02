ufficiale Il Città di Castello scoglie le riserve per la panchina. Torna il tifernate Machi

Dopo l'esonero di Antonio Alessandria, il Città di Castello, formazione del Girone E di Serie D, ha sciolto le riserve per la panchina: torna ad allenare la squadra biancorossa il tifernate Gualtiero Machi.

Ecco la nota del club:

"Habemus papam. Dopo una lunga giornata di colloqui e meditazioni, al solito è la notte a portare il consiglio decisivo : e così di buon mattino il presidente Paolo Cangi comunica 'urbi et orbi' il nome del nuovo allenatore, che prende il posto di Antonio Alessandria. Si tratta di una vecchia conoscenza, che anzi ha frequentato viale Europa in veste di tecnico sino a non troppi mesi or sono: già, proprio Gualtiero Machi, tifernate doc classe 1971, che pertanto torna felicemente sulla panchina biancorossa. Con lui il secondo Simone Migliorati, un altro già noto a queste latitudini. Cominciano ovviamente subito il loro lavoro, a partire dalll'allenamento di oggi presso il "C. Bernicchi" : il resto dello staff rimane immutato, a salutare pertanto (assieme al precedente allenatore) é solo il vice Massimo Pazzaglia. D'obbligo un sentito "in bocca al lupo" ad entrambi!".