ufficiale L'ex Ternana Mazzarini riparte dalla D: ha firmato per l'Atletico Ascoli

vedi letture

Nuova avventura in Serie D per l'ex difensore rossoverde. Federico Mazzarani sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Ascoli. Ad ufficializzarlo lo stesso club marchigiano tramite un post sul proprio account social. Il classe 2000, rimasto svincolato dopo l'esperienza con la Ternana, approda alla corte di mister Pirozzi con il club bianconero che dopo le prime 5 giornate di campionato è penultimo nel girone F con soli 3 pareggi e 2 sconfitte. Per Mazzarani, cresciuto nel settore giovanile della Ternana, 2 le presenze lo scorso anno con la prima squadra rossoverde di cui una da titolare per 61' nel derby di ritorno contro il Perugia. Di seguito l'annuncio del suo nuovo club: