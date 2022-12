ufficiale Lo storico vice di Zeman Cangelosi è il nuovo tecnico della Casertana

Ancora un cambio in panchina per la Casertana, che decide di affidare la guida tecnica della prima squadra a Vincenzo Cangelosi, storico vice di Zdenek Zeman, con cui ha lavorato per ben 33 anni, fino alla scorsa stagione a Foggia.

Ecco la nota:

"La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Vincenzo Cangelosi. Tecnico palermitano classe 1963, è lo storico vice di Zdenek Zeman, al cui fianco ha lavorato per ben 33 anni: dalla prima avventura al Foggia nel lontano 1989 fino allo scorso anno nuovamente nelle fila dei satanelli. Nel mezzo un lungo percorso da vice del Boemo con Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Lecce, Stella Rossa, Lugano, Cagliari e Pescara.

Subito dopo la formalizzazione dell’accordo, il tecnico ha diretto la seduta mattutina dei falchetti allo stadio ‘Pinto’. Mister Cangelosi si avvarrà dell’ausilio dell’allenatore in seconda Anderson Rodney de Oliveira (meglio conosciuto come Babù), dell’allenatore dei portieri Domenico Botticella e del preparatore atletico Raffaele Santoriello".