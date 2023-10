ufficiale Pistoiese, gradito ritorno a centrocampo. Riveste la maglia orange Caponi

"A volte ritornano. Andrea Caponi è nuovamente un giocatore della Pistoiese. Svincolatosi recentemente dopo la breve parentesi all’U.S. Livorno 1915, con il quale ha collezionato otto presenze fra campionato e Coppa Italia di Serie D, il classe ’88 vestirà la maglia arancione fino al termine della stagione sportiva 2023/24. Un graditissimo rientro in squadra quello dell’esperto centrocampista (oltre 200 partite disputate in Serie C), che nella passata annata ha indossato la fascia di capitano della Pistoiese": con questo comunicato, la formazione toscana annuncia il ritorno del classe 1988 in orange.

La nota prosegue poi: "Il centrocampista in Orange ha racimolato lo scorso anno 40 presenze tra campionato e Coppa, con due gol e otto assist. In carriera, il centrocampista ha difeso soprattutto i colori della squadra della sua città, il Pontedera, totalizzando 265 presenze, con 18 reti e 42 assist. Nel suo curriculum ci sono anche le esperienze al Pisa, al Valenzana e al Tuttocuoio. Caponi verrà presentato ufficialmente nella giornata di giovedì 2 ottobre alle 11 presso il “Pistoia Nursery Campus”.