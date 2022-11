ufficiale Ravenna, esonerato Serpini. Cambia anche il Chisola: Nisticò succede a Meloni

Cambio in corsa per il Ravenna, che quest'oggi ha esonero mister Cristian Serpini dalla guida della prima squadra. Queste la nota: "La società comunica di aver sollevato Cristian Serpini dall’incarico di allenatore della prima squadra. Con mister Serpini è stato sollevato anche il vice allenatore Mirko Alberto Magistro.

Il Ravenna FC intende ringraziare i tecnici per la serietà, l’impegno e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi ed al contempo augura loro le migliori fortune personali e sportive.

In attesa della nomina del nuovo tecnico l’allenamento di oggi pomeriggio sarà guidato dall’allenatore della Juniores Andrea Camanzi".

E cambia anche il Chisola. "L'A.S.D. Chisola Calcio comunica che si interrompe il rapporto professionale con Marcello Meloni, allenatore della Prima Squadra.

Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, a causa di questo difficoltoso inizio di campionato, nonostante il forte legame che si è creato con la società in questi anni trascorsi insieme, in particolare nella scorsa stagione, con la storica Promozione in Serie D, per la quale esprimiamo a Mister Meloni profonda riconoscenza.

Con l'augurio che le strade del Chisola e di Mister Meloni continuino ad alti livelli, la società ringrazia il tecnico e si riserva di comunicare nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore".

Il club piemontese ha però già nominato il sostituto: "L'A.S.D. Chisola Calcio desidera dare il benvenuto, sulla panchina della Prima Squadra, a Fabio Nisticò, allenatore di grande esperienza, che conosce molto bene l'ambiente biancoblù e che ha lasciato un ricordo indelebile, appena 2 anni fa, con la conquista della Coppa in Eccellenza.

L'allenatore ha svolto stamattina la prima seduta di allenamento e domani farà il suo esordio in panchina in occasione della gara di Coppa contro il Bra.

La società augura buon lavoro a Mister Nisticò, con la speranza di poter scrivere insieme l'ennesima pagina di storia biancoblú".