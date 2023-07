ufficiale Russotto resta in Sicilia dopo l'addio al Catania: giocherà con il Siracusa

Dopo l'addio al Catania, con cui ha conquistato la promozione in Serie C contribuendo con otto gol e cinque assist, per Andrea Russotto c'è una nuova avventura in Serie D e sempre in Sicilia. L'attaccante classe '88 è stato infatti tesserato dal Siracusa. Questa la nota del club:

"Andrea Russotto è il nuovo colpo di calciomercato del Siracusa. Esterno offensivo classe ‘88, è reduce dalle esperienze con il Catania in Serie C e in Serie D, campionato nel quale l’anno scorso ha collezionato 8 gol e 5 assist. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha esordito in Serie A con il Treviso - club con il quale è stato protagonista anche in Serie B - ed è poi stato acquistato dal Napoli, con cui ha disputato una stagione nella massima serie debuttando anche in Coppa Uefa. Conta oltre 100 presenze in Serie B con Crotone e Livorno e più di 250 presenze in Serie C con Carrarese, Catanzaro, Sambenedettese e Cavese. In carriera ha giocato anche nella Super League svizzera con il Bellinzona. Ha inoltre fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21. Con gli Azzurrini ha messo a segno anche 2 gol".