ufficiale Silenzi riparte dalla Serie D. L'attaccante ha firmato con il Seregno

vedi letture

"Il 1913 Seregno Calcio informa di aver acquisto le prestazioni sportive dell'attaccante Christian Silenzi per la Stagione 2022/2023. Classe 1997 e forte punta centrale, Silenzi vanta un passato nel settore giovanile di Inter e Reggiana, e una lunga militanza tra Serie D e Serie C". Lo scorso anno il centravanti ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Vis Pesaro collezionando in totale 20 presenze fra Serie C e Coppa Italia di C realizzando due reti, entrambe con i piemontesi.